В Ростове у больницы № 4 выстроились десятки «скорых» с тяжелобольными

В Ростове-на-Дону у городской больницы № 4 образовалась пробка из 13 машин скорой помощи. Все они привезли пациентов, у которых подозревают коронавирус, на компьютерную томографию. Большинство людей старше 40 лет. Они до сих пор лежат в спецавто в тяжёлом состоянии. Об этом с места сообщает журналист Rostov.ru.Как стало известно, с девяти часов утра 18 октября «скорые» стоят в очереди с тяжелобольными пациентами возле медучреждения № 4. За день к городской больнице приехали порядка 30 автомобилей скорой помощи. В каждой из этих машин могут находится до пяти человек, причём среди них есть и те, у кого подозревают коронавирусную инфекцию, и люди с другими заболеваниями. Вполне возможно, что многие могут заразиться друг от друга.Сотрудники «скорых» рассказали, что более десяти часов больные ждут очереди на КТ. В машинах люди буквально задыхаются. Пациентам в тяжёлом состоянии врачи надевают кислородные маски, тем самым поддерживают им жизнь. Водители и фельдшеры под конец дня валятся с ног от усталости.К больнице каждые полчаса подъезжают по одной-две «скорых» с новыми больными. Пока не известно, успеют ли всем пациентам сделать сегодня КТ, ведь лечебница работает только до часу ночи. В противном случае водителям машин скорой помощи придётся развезти оставшихся необследованных по домам.Напомним, медицинское учреждение № 4 - одно из нескольких в городе, где проводят бесплатную компьютерную томографию. Этим и объясняются постоянные очереди. Ведь совсем недавно собиралось такое же скопление «скорых» машин. Власти города объяснили это происшествие ростом числа внебольничных пневмоний и тех, кому необходима компьютерная томография.Работники больницы сообщили, что с августа количество вызовов за сутки увеличилось в среднем с 800 до 2 000. А за 4 октября в заведение госпитализировали 84 человека и провели 90 КТ-исследований.