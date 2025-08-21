Новости
Ростовчане жалуются, что не могут заплатить за парковку из-за неработающего интернета

С конца июня в Ростове-на-Дону начались проблемы с мобильным интернетом, особенно в центре города в утренние и вечерние часы. Как сообщили в региональном правительстве, ограничения были введены с целью безопасности, в связи с частыми атаками беспилотников.

Из-за ограничений люди сталкиваются с невозможностью вызвать такси, оплатить проезд картой и, еще одна проблема - оплата парковочного места.

Отметим, что за пользование парковочным местом плату необходимо внести в течение 15 минут с момента постановки машины на парковочное место, способы оплаты — через мобильные приложения, без интернета это сделать нельзя. В итоге время истекает, а парковка остается неоплаченной. Вскоре человеку приходит «письмо счастья» в виде штрафа на 1,5 тысячи рублей.

В сентябре 2024 года администрация города приняла решение о введении платы за парковочное место в течение суток. Однако штрафы за парковку все же продолжают приходить.

Директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов признал проблему. Он отметил, что таких прецедентов много, и, вероятно, будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в постановления и увеличении срока постоплаты.
Фото: Дондей
