В Ростовской области за 2,5 млн можно будет арендовать здание бывшего окружного училища

Фото: ГИС Торги

В Ростовской области выставлено на торги право аренды исторического "Здания Донецкого окружного училища, где проходил обучение К. Тренев" за 2,5 миллиона рублей. Информация об аукционе размещена на портале «ГИС торги».Двухэтажная постройка 1917 года, находящаяся в городе Каменске-Шахтинском, может быть арендована за 2,5 миллиона рублей в год. Указанная сумма является стоимостью годовой аренды объекта.Следует подчеркнуть, что здание обладает статусом объекта культурного наследия, что подразумевает определенные обязательства. Новый арендатор должен будет обеспечивать сохранность здания в соответствии с решением комитета по охране объектов культурного наследия. На фасаде здания размещена памятная табличка, свидетельствующая о том, что с 1890 по 1893 годы в Донецком окружном училище получал знания К. А. Тренев – русский и советский писатель, автор пьес (1878-1945).Заявки на участие в торгах принимаются до 8 сентября. Торги состоятся через четыре дня после завершения периода приема заявок.