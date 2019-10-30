По данным ОБСЕ, на границе Ростовской области и Украины заметили активность вертолётов и машин «скорых»



Большую активность машин «скорых» и вертолётов заметили на границе Украины и Ростовской области. Данные за последнюю неделю октября опубликовала ОБСЕ. В документах указано, что 24 октября на пропускном пункте Гуково был зафиксирован военный вертолёт Ми-17/Ми-8. Тогда же над БКП Донецкий заметили ещё один Ми-17/Ми-8 белого цвета.



Множество железнодорожного транспорта находилось в 150 метрах к юго-западу от поста Гуково. По данным, десять поездов ехали в Россию, девять — на Украину. Определить точное направление транспорта не удалось из-за деревьев, закрывающих обзор.



К тому же 23 октября специалисты зафиксировали на кордоне несколько автомобилей скорой помощи. На машинах были надписи «Детская реанимация» и «ЛНР». В тот же день на Украину из России въехали несколько таких авто. После «скорых» границу пересекали машины ритуальных услуг.



По последним наблюдениям ОБСЕ, 28 октября на Украину проехал полицейский микроавтобус. Вскоре он вернулся с одним пассажиром.