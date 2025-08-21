Появились кадры начала конфликта возле караоке на улице Береговой в Ростове

фото: дондей

В Ростове-на-Дону произошел инцидент возле караоке-клуба на улице Береговой. Видеозаписи, появившиеся в интернете, вызвали широкий общественный резонанс. На них видно, как сотрудники полиции задерживают мужчину. Однако эти кадры оказались финальной частью конфликта. Об этом сообщает Donday.По информации источника, 17 августа Сергей Г. провел почти всю ночь в ночном клубе. Когда бар закрылся, он вышел на улицу вместе с другими гостями. Молодые люди общались, кто-то ждал такси, кто-то собирался продолжить вечер. Внезапно Сергей начал активно разговаривать с одним из мужчин. Между ними возник спор, который перерос в драку.К месту происшествия сразу же сбежались люди. Другие мужчины пытались разнять дерущихся. Конфликт несколько раз прекращался, но Сергей снова подходил к мужчине и получал удары. Возможно, он не мог остановиться или просто провоцировал окружающих.Драка не прекратилась даже после того, как к месту происшествия подошли сотрудники патрульной службы. Гости клуба сообщили администрации о произошедшем, и сотрудница нажала тревожную кнопку. К моменту прибытия сотрудников Росгвардии Сергей остался без футболки, а драка продолжалась.После прибытия сотрудников Росгвардии Сергей не успокоился. Он пытался вести беседы с силовиками и не хотел садиться в машину. Один из сотрудников не выдержал и применил силу. Этот момент был зафиксирован камерами видеонаблюдения и быстро распространился в интернете.Позже стало известно, что Сергей хвастался своим поведением и утверждал, что специально провоцировал сотрудников полиции. Вероятно, его дерзкое поведение стало причиной жестких действий силовиков.Оказалось, что Сергей с детства увлекался боксом и любил вечеринки. Это подтверждается его фотографиями в социальных сетях. Однако в момент конфликта он не применил свои спортивные навыки для защиты.В результате происшествия на сотрудника Росгвардии было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей. Полицейские продолжают расследование, а остальные участники конфликта остаются на свободе.