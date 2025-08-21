В Ростовской области ветеранам специальной военной операции вручают трициклы

Фото: Правительство РО

В Ростовской области ветераны СВО с тяжелыми ранениями получат электрические трициклы. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.В рамках второго этапа акции «Навстречу СВОим», инициированной командующим ЮВО, бойцам передадут 12 электрических трициклов.Накануне трициклами с электрическим двигателем наградили четверых бойцов: Андрея Милакова, Артема Андрющенко, Павла Глазунова и Константина Рыбальченко. Торжественную церемонию провели представители Южного военного округа и Татьяна Карасева, руководитель ростовского филиала фонда «Защитники Отечества». Ветераны спецоперации, живущие в частных домах, нуждаются в компактном, легком и мобильном транспорте. Трициклы стали оптимальным решением для них.Также 21 августа еще один ветеран СВО, Олег Волков, получил трицикл. Технику торжественно вручили ему представители различных организаций: руководитель ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева, Южного военного округа и администрации Мясниковского района.— Благодарю за такое внимание, очень приятно! — прокомментировал Олег Волков.Олег — кавалер ордена Мужества и отец троих детей. Электротранспорт для него может стать отличным решением для множества задач.— Наша задача — полностью вернуть ветеранов в мирную жизнь. Защитникам важно чувствовать себя нужными, востребованными. Для этого в регионе действует более 40 мер региональной и муниципальной поддержки участников СВО и членов их семей, постоянно разрабатываются новые направления, — подчеркнул Дмитрий Водолацкий.Напомним, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о пилотном проекте помощи участникам СВО. Его суть в том, что военнослужащие и их близкие могут получить поддержку в одном месте — МФЦ. Для этого нужно подать одно заявление. Раньше им приходилось обращаться в разные инстанции.Президент поддержал идею и отметил, что такие механизмы нужно развивать и применять в других регионах. По примеру Ростовской области этот проект уже запустили в 11 субъектах страны.