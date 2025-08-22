Юлия Высоцкая рассказала, как нашла свой любимый аромат

Фото: соцсети

Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками, как нашла свой любимый аромат. Об этом она рассказала в одном из своих интервью.Это случилось в Риме в 2001 году. Тогда она жила вместе с супругом Андреем Кончаловским. Как-то раз они решили заглянуть в парфюмерную лавку. Там у них с Кончаловским завязалась беседа.- Андрей Сергеевич очень любит ароматы. Он сказал: «Вы знаете, а если вот пачули, но что-то такое более острое, но все же не тяжелое, - рассказала Высоцкая.Парфюмер предложил наведаться через три дня. Тогда он принес именно то, что желали заказчики. Аромат называется «Тундра». Среди его нот - мох, мускус, мед и легкая горчинка.Высоцкая призналась, что именного из-за него она получила множество комплиментов.