Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Юлия Высоцкая рассказала, как нашла свой любимый аромат

Юлия Высоцкая рассказала, как нашла свой любимый аромат
Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками, как нашла свой любимый аромат. Об этом она рассказала в одном из своих интервью.

Это случилось в Риме в 2001 году. Тогда она жила вместе с супругом Андреем Кончаловским. Как-то раз они решили заглянуть в парфюмерную лавку. Там у них с Кончаловским завязалась беседа.

- Андрей Сергеевич очень любит ароматы. Он сказал: «Вы знаете, а если вот пачули, но что-то такое более острое, но все же не тяжелое, - рассказала Высоцкая.

Парфюмер предложил наведаться через три дня. Тогда он принес именно то, что желали заказчики. Аромат называется «Тундра». Среди его нот - мох, мускус, мед и легкая горчинка.

Высоцкая призналась, что именного из-за него она получила множество комплиментов.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.