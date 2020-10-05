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В Ростовской области ухудшилось состояние еще 12 пациентов с COVID-19

В Ростовской области ухудшилось состояние еще 12 пациентов с COVID-19
В Ростовской области ещё 12 человек подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом рассказали в региональном правительстве 7 октября.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 109 человек. Пациентов перевели на аппараты ИВЛ, потому что они не могут самостоятельно дышать.

Лечение в стационарах получают 1 797 жителей Ростовской области. Однако коечный фонд в регионе полностью загружен, на новых заражённых не хватает мест. Планируется, что 8 октября откроется ещё один на базе областной клинической больницы, который будет вмещать порядка 400 больных.

Напомним, Татьяна Быковская с прискорбием сообщила, что система здравоохранения может не выдержать нагрузки в связи со стремительным распространением COVID-19. Врачей, мест в клиниках и машин скорой помощи, вероятно, не хватит для людей, страдающих другими болезнями, отличными от ковида.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области аппараты ИВЛ в Ростове-на-Дону

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