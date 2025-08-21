Новости
В Шахтах легковушка наехала на 67-летнюю женщину

В Шахтах легковушка наехала на пенсионерку. Происшествие случилось утром 21 августа.

По имеющейся информации, пенсионерка переходила дорогу на перекрестке проспекта Победы Революции, 107 и улицы Халтурина. Как уточнили в Госавтоинспекции Ростовской области, 67-летняя женщина шла по регулируемому пешеходному переходу. В этот момент по проезжей части двигался 34-летний водитель легковушки «Рено Логан». Он не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.

В результате аварии пенсионерка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
