В Ростове жители дома на Коммунистическом четыре месяца живут без горячей воды

Фото: Марина.

В Ростове жители дома № 1/26 на Коммунистическом уже четыре месяца сидят без горячей воды. Как поделилась местная жительница Марина, горячую воду им выключили еще 13 мая. С тех пор ее давали всего лишь на пару дней. Жители дома обращались в администрацию Советского района, но там им назвали просто новую дату.- Ежегодно у нас отключают воду для опрессовки на два месяца, но в этом году – просто ужас! – пожаловалась ростовчанка.По словам женщины, труба принадлежит компании "ПромжилСервис", которая и должна была вести ремонт, но даже администрация не смогла повлиять на эту компанию. Марина рассказала, что в середине июля компания Теплокоммунэнерго выкопала две ямы во дворе, якобы для прокладки труб. Только ни рабочих, ни ремонта жители так и не увидели.Жители многоквартирного дома переживают, что в сезон дождей ямы размоет и двор превратится в болото.