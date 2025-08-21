Дополнительную технику закупят для ремонта аварийных участков водопровода и коллектора в Шахтах

Фото: Правительство Ростовской области

Из областного бюджета по поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря выделят порядка 70 миллионов рублей на закупку дополнительной техники для ликвидации аварий в городе Шахты. Парк местного филиала ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» пополнят четыре экскаватора-погрузчика и полноповоротный гусеничный экскаватор.Отметим, что новая техника позволит отремонтировать наиболее критичные участки сетей водоснабжения и канализации. На данный момент в городе идут ремонтные работы участка водопровода на улице Ворошилова. Больше половины работ уже выполнили. Сеть протяженностью 450 метров была построена еще в 1986 году, а степень ее изношенности составляет 85%.Одновременно с этими работами в Шахтах продолжают ремонтные работы коллектора по улице Текстильной. Специалистами смонтировано уже 550 метров обводной линии, а также задействованы гидравлическая станция и погружной насос для принудительной откачки стоков. Кроме того, уложено 100 из 600 метров нового трубопровода.Напомним, что ранее из-за проблем с водоотведением в Шахтах по поручению главы региона ввели режим повышенной готовности. Введение данного режима позволяет оперативно выделить средства и закупить необходимую технику для ремонта.- Я видел фотографии домов, ужаснулся состоянием подтопленных подвалов, залитых канализационными стоками, состоянием насосной станции 1945 года постройки. В первую очередь надо сосредоточиться на ликвидации этих подтоплений, перекладке коллектора, ликвидации аварийной ситуации, — ранее поставил задачу Юрий Слюсарь.Напомним, что по итогам недавней встречи с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным в Москве, последовавшей за рабочей встречей президента РФ с Юрием Слюсарем, были приняты решения об ускорении реализации программы обновления коммунальной инфраструктуры в Ростовской области.На эти цели региону было выделено 3,2 миллиарда рублей на трехлетний период. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что работы по модернизации должны стартовать уже в текущем году и быть полностью завершены в течение следующего года.