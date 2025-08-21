Новости
На трассе М-4 «Дон» подросток и водитель пострадали в массовом ДТП

На трассе в Ростовской области подросток и водитель пострадали в массовом ДТП. Происшествие случилось 21 августа на 1011-м километре трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, 46-летний водитель «КамАЗа» не соблюдал дистанцию на дороге. Он протаранил «Опель Астра». От удара транспорт отбросило в «Киа Церато». Затем по инерции машина протаранила «Джили Префейс». Задело и «Рено Флюенс».

Как сообщили в региональной госавтоинспекции в результате ДТП пострадали водитель «Опель Астра», а также пассажир - 16-летний подросток. Их доставили в больницу.
Фото: госавтоинспекция РО
