Власти объяснили огромную очередь из машин скорой помощи у больницы № 4 в Ростове

В Ростове-на-Дону возле городской больницы № 4 образовалась большая очередь из машин скорой помощи. Причины такой пробки объяснили в региональном пресс-центре по информированию населения о новой коронавирусной инфекции 5 октября.Стало известно, что очередь из «скорых» стала следствием роста числа больных внебольничной пневмонией. Также в медицинское учреждение привозят тех, кому нужна компьютерная томография.Недавно в социальных сетях опубликовали видео, на котором видно порядка девяти спецмашин в районе городской больницы № 4 Ростова. По словам очевидцев, за углом здания - примерно столько же автомобилей.Напомним, за последние сутки в Ростовской области зарегистрировали 244 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение в стационарах проходят 1 708 пациентов. Занято более 90% ковидных коек.Планируется, что третий госпиталь для больных COVID-19 откроют 8 октября на базе Ростовской областной клинической больницы. В лечебном учреждении будет развернуто 400 ковидных коек.