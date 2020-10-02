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Власти объяснили огромную очередь из машин скорой помощи у больницы № 4 в Ростове

Власти объяснили огромную очередь из машин скорой помощи у больницы № 4 в Ростове
В Ростове-на-Дону возле городской больницы № 4 образовалась большая очередь из машин скорой помощи. Причины такой пробки объяснили в региональном пресс-центре по информированию населения о новой коронавирусной инфекции 5 октября.

Стало известно, что очередь из «скорых» стала следствием роста числа больных внебольничной пневмонией. Также в медицинское учреждение привозят тех, кому нужна компьютерная томография.

Недавно в социальных сетях опубликовали видео, на котором видно порядка девяти спецмашин в районе городской больницы № 4 Ростова. По словам очевидцев, за углом здания - примерно столько же автомобилей.
– 4 октября в городскую больницу № 4 госпитализировали 84 человек. В этот же день провели 90 КТ-исследований. Увеличилось количество больных с внебольничной пневмонией, которым необходимо КТ, – отметили в регцентре.

Напомним, за последние сутки в Ростовской области зарегистрировали 244 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение в стационарах проходят 1 708 пациентов. Занято более 90% ковидных коек.

Планируется, что третий госпиталь для больных COVID-19 откроют 8 октября на базе Ростовской областной клинической больницы. В лечебном учреждении будет развернуто 400 ковидных коек.

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