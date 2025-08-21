Новости
В поселке Красного Сулина начали подвозить воду после обнаружения в скважинах "горючей" воды

В поселке Красного Сулина начали подвозить воду после того, как в скважинах была обнаружена вода с запахом бензина. Об этом сообщили представители администрации Красносулинского района 21 августа.

Напомним, что утром 18 августа в поселке Раково из скважин стала вытекать вода с характерным запахом горючего. Наличие опасной жидкости было зафиксировано в 1-м Раковском переулке.

Спустя три дня автоцистерна начала развозить воду по адресам, где были выявлены проблемы с качеством водоснабжения.

Представители местных властей отметили, что специалисты займутся выяснением причин ухудшения качества воды из скважин.
Фото: тг Красный Сулин
