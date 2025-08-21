В Новошахтинске Роспотребнадзор проверил качество воздух из-за пожара на предприятии

Фото для иллюстрации МЧС РО

В Новошахтинске Роспотребнадзор проверил качество воздуха после пожара на предприятии. Причиной проверки стал инцидент на промышленном объекте, сообщил глава города Сергей Бондаренко.Как отметил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в ночь на 21 августа была отражена атака БПЛА. Не обошлось без разрушений на земле. Произошло возгорание на предприятии. Глава Новошахтинска сообщил, что для оперативного тушения пожаров организован подвоз воды автоцистернами, чтобы своевременно пополнять пожарные резервуары.Специалисты регионального Роспотребнадзора провели анализ воздуха на наличие вредных веществ. Пробы были взяты в районе поселка Соколово-Кундрюченский.-Официальные результаты: Диоксид азота, оксид углерода, взвешенные частицы, диоксид серы, сероводород соответствуют нормативам.Радиационная обстановка тоже в норме (уровень гамма фона), - отметил Бондаренко.На новошахтинском промышленном объекте продолжается работа по устранению пожара силами специалистов экстренных служб.