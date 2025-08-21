Прокурор запросил пожизненное лишение свободы насильнику из Ольгинской

Фото: Дондей

В Ростовском областном суде вынесут приговор по делу Руслана Шингирея. Мужчину обвиняется в совершении убийства и насильственных действий сексуального характера.Жуткое происшествие случилось 17 мая 2025 года в станице Ольгинской Ростовской области. Девочка вышла из дома в магазин и пропала. Родители забили тревогу и обратились в полицию. В результате расследования выяснилось, что перед пропажей ребенка видели рядом с водителям эвакуатора.Подозреваемого в краже девочки нашли по горячим следам. Им оказался 25-летний житель поселка Дорожный, который приехал в Ольгинскую по работе. По информации следствия, мужчина посадил ребенка в машину, отвез в безлюдное место и надругался. А после, чтобы замести следы, он задушил жертву.Вынесение приговора подсудимому назначили на 22 августа в 12:00. Оно будет проходить в формате открытого судебного заседания. Также стоит отметить, что в отношении обвиняемого прокурор запросил пожизненное лишение свободы.