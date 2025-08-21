Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Прокурор запросил пожизненное лишение свободы насильнику из Ольгинской

Прокурор запросил пожизненное лишение свободы насильнику из Ольгинской
В Ростовском областном суде вынесут приговор по делу Руслана Шингирея. Мужчину обвиняется в совершении убийства и насильственных действий сексуального характера.

Жуткое происшествие случилось 17 мая 2025 года в станице Ольгинской Ростовской области. Девочка вышла из дома в магазин и пропала. Родители забили тревогу и обратились в полицию. В результате расследования выяснилось, что перед пропажей ребенка видели рядом с водителям эвакуатора.

Подозреваемого в краже девочки нашли по горячим следам. Им оказался 25-летний житель поселка Дорожный, который приехал в Ольгинскую по работе. По информации следствия, мужчина посадил ребенка в машину, отвез в безлюдное место и надругался. А после, чтобы замести следы, он задушил жертву.

Вынесение приговора подсудимому назначили на 22 августа в 12:00. Оно будет проходить в формате открытого судебного заседания. Также стоит отметить, что в отношении обвиняемого прокурор запросил пожизненное лишение свободы.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.