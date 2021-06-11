В Ростове третью неделю прогнозируют дожди

Донские синоптики снова прогнозируют дожди. Осадки ожидаются с 14 июня.В понедельник будет пасмурная погода с небольшими прояснениями. Однако на температуре это не отразится. Столбики термометров покажут +28 градусов днем и +18 - ночью.Во вторник, 15 июня, дождь усилится, а небо полностью затянет тучами. При этом температура сохранится прежней: +18...+28.Аналогичная погода будет и в среду. К вечеру дождь закончится, однако на следующее утро снова ожидаются осадки. Температура воздуха снизится до +25...+26 днем и до +16...+17 - вечером.В пятницу, 18 июня, впервые за всю неделю не предвидится дождей. Ростовчан ожидают переменная облачность и теплая погода. Столбики термометров покажут +25 градусов днем, а к вечеру опустятся до +17.Всю неделю будет небольшой ветер северо-восточного и юго-западного направлений. Его скорость не превысит 5 метров в секунду.