В День Победы в Ростове прогнозируют похолодание и проливные дожди

В День Победы синоптики прогнозируют похолодание и дождь в Ростове-на-Дону. Осадки обещают с 8 по 10 мая.Погода станет пасмурной уже в субботу. Небо затянет тучами с самого утра. Днем на Дону будет теплая погода (+25 градусов), а к вечеру похолодает до +11 градусов, и пойдет дождь.В праздничный день, 9 мая, ливни продолжатся. Ветер усилится до 7 метров в секунду (25 километров в час). Кроме того, в городе значительно похолодает. По сравнению с предыдущим днем температура воздуха снизится на 10 градусов и составит +15.Аналогичная погода будет и в последний день, объявленный выходным. Днем 10 мая столбики термометров покажут +14 градусов, а к вечеру похолодает до +8.