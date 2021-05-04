Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В День Победы в Ростове прогнозируют похолодание и проливные дожди

В День Победы в Ростове прогнозируют похолодание и проливные дожди
В День Победы синоптики прогнозируют похолодание и дождь в Ростове-на-Дону. Осадки обещают с 8 по 10 мая.

Погода станет пасмурной уже в субботу. Небо затянет тучами с самого утра. Днем на Дону будет теплая погода (+25 градусов), а к вечеру похолодает до +11 градусов, и пойдет дождь.

В праздничный день, 9 мая, ливни продолжатся. Ветер усилится до 7 метров в секунду (25 километров в час). Кроме того, в городе значительно похолодает. По сравнению с предыдущим днем температура воздуха снизится на 10 градусов и составит +15.

Аналогичная погода будет и в последний день, объявленный выходным. Днем 10 мая столбики термометров покажут +14 градусов, а к вечеру похолодает до +8.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.