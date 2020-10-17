В Ростове на этой неделе ожидаются пасмурная погода и дождь

В Ростове синоптики прогнозируют кратковременные дожди и облачную погоду. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.В понедельник, 19 октября, температура воздуха днем составит не более +23 градусов, а ночью понизится до +7. Вечером ветер изменит свое направление с северо-восточного на северо-западное. Сила его порывов достигнет всего трех метров в секунду. В течение суток может идти небольшой кратковременный дождь.Во вторник температура понизится до +13 градусов днем и до +3 - ночью. Западный ветер незначительно усилится: по прогнозам синоптиков, его скорость не превысит четырех метров в секунду.В середине недели, 21 октября, дневная температура сохранит значение предыдущего дня, а ночью потеплеет до +6 градусов. Сила порывов ветра составит не более двух метров в секунду днем и трех метров в секунду ночью.В четверг столбики термометров поднимутся до +18 днем и до +9 - ночью. Ветер усилится до шести метров в секунду.Западное направление ветра в среду и четверг изменится на юго-западное.В течение всех дней в Ростове сохранится облачная погода, с небольшими прояснениями.Напомним, 19 и 20 октября на территории донского региона ожидается ливень с градом, а также ураганный ветер, сила порывов которого достигнет 22 метров в секунду.