В Ростове строительство второго этапа «Западной хорды» превышает 27 млрд рублей

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В Ростове-на-Дону строительство второго этапа «Западной хорды» обойдется более чем в 27 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь на встрече с первым заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым.Второй этап «Западной хорды» соединяет федеральные автодороги Р-280 «Новороссия» и А-135, завершая создание Ростовского транспортного кольца. Этот проект должен решить многие транспортные проблемы города. Однако его реализация началась в октябре 2022 года и затянулась.Юрий Слюсарь подчеркнул, что регион не может полностью профинансировать завершение проекта за счет собственных средств и нуждается в поддержке федерального центра. Валентин Иванов отметил важность проекта и обсудил с главой региона возможные источники финансирования.Первый этап «Западной хорды», открытый в октябре 2024 года, обошелся в 12,9 миллиарда рублей и строился около двух лет. На втором этапе планируется построить дорогу длиной 7,5 километра с четырьмя полосами движения. Общая протяженность «Западной хорды» составит 12,25 километра.«Западная хорда» станет первой платной дорогой в Ростове-на-Дону. Стоимость проезда по этому участку составит от 150 до 850 рублей.