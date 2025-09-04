Ужесточение лимита на легионеров: как скажется на футбольном клубе «Ростов»

Фото: ФК Ростов

Михаил Дегтярёв, министр спорта Российской Федерации, заявил, что лимит на легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ) будет ужесточён с сезона 2028/2029. Согласно новым правилам, в заявке команды сможет быть не более 10 иностранцев, а на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров. В настоящее время в заявке на сезон может быть до 13 легионеров, а на поле — до 8 иностранцев. Эти меры были направлены на развитие и воспитание российских футболистов.ФК «Ростов», выступающий в Чемпионате России, активно использует иностранных игроков, хотя и в ограниченном количестве. На сезон 2025/26 в составе донской команды находятся восемь легионеров, что составляет 28,1% от общего числа футболистов в заявке. В их числе: Хорен Байрамян, Мохаммед Мохеби, Умар Сако, Эяд Эль-Аскалани, Роналдо Сесар Соареш дос Сантос, Рустам Ятимов, Хидайет Ханкич и недавно присоединившийся к команде Аджаса Мафус Ибрагим.Как это способствует результативности игр?В прошлом сезоне особое внимание привлекли полузащитник Мохеби и вратарь Рустам Ятимов. Хорена Байрамяна иногда выпускали на поле, но он редко появлялся в составе. Эяд Эль-Аскалани получил травму в начале сезона 2024/25 и не участвовал в матчах до следующего сезона. Умар Сако также редко выходил на поле, чаще оставаясь на скамейке запасных. Бразилец Роналдо почти год не забивал голы. В 2024 году он забил один гол, а в августе 2025-го — ещё один. Голкипер Хидайет Ханкич, как упоминалось ранее, не выходит на поле по неизвестным причинам.Нигерийский полузащитник Аджаса Мафус Ибрагим, только что присоединившийся к команде, пока не выходил на поле.Ситуация такова: ФК «Ростов» находится на 14-й строчке в турнирной таблице с пятью набранными очками.В основном составе команды преобладают российские футболисты, а также были привлечены молодые игроки из молодежного состава. Это позволяет «Ростову» соответствовать требованиям и ожиданиям Минспорта. Если руководство клуба не планирует приобретать зарубежных футболистов в будущем, то данная мера не окажет значительного влияния на клуб.Если клуб решит усилить состав иностранными игроками, то на данный момент существуют ограничения на их количество, которые учитывают перспективы будущих сезонов.