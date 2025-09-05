Новости
В преддверии выходных Ростов накроют магнитные бури

В преддверии выходных Ростов накроют магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

В пятницу, 5 сентября, астрономы прогнозируют слабую бурю. Она ожидается с 21:00 до 3:00 следующего дня.

А в субботу, 5 сентября, с 3:00 до 6:00 магнитная буря почувствуется сильнее, она достигнет значения G1 (слабое влияние). С 6:00 до 15:00 показатели будут постепенно стихать до возбуждения магнитосферы.

Отметим, что в этот период метеозависимые ростовчане могут почувствовать ухудшение своего состояния: головные боли, тошноту, усталость. Рекомендуется избегать физической и умственной активности, по возможности отказаться от алкоголя, кофе и тяжелой еды.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии
