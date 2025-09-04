Новости
В Ростове на улице Вятской из-за ДТП образовалась пробка почти в километр

В Ростове на улице Вятской, №71, произошла авария. Из-за ДТП на дороге образовался затор длиной около 840 метров.

Пробка начинается от дома №67А до остановки на улице Щербакова. Также затруднено движение на пересекающейся Орской улице, где образовалась пробка длиной около 400 метров.

Местные жители обсуждают обстоятельства аварии в городских чатах. В комментариях водители выражают недовольство.

- И так час-пик, все домой едут, а тут еще авария — только усугубляет ситуацию. В духе Ростова, - пишут ростовчане.

Кроме того, в Первомайском районе на Сальском переулке произошла авария с участием двух автомобилей, которые врезались в столб. Там затор был меньше — около 280 метров.
Фото: ГАИ
