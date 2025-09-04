Новая инженерно-технологическая школа с атомным классом открылась в Ростове в рамках программы «Школа Росатома»

фото: АЭС

В Ростове-на-Дону в День знаний открылся новый корпус инженерно-технологической школы №32 суглубленным изучением точных наук. Ее образовательная программа направлена на раннюю подготовку школьников к получению специальностей востребованных в атомной промышленности.—«От инженерного мышления — к технологическому лидерству это — девиз нашей школы и это концепция современного школьного образования, ориентированного на подготовку высокопрофессиональных инженерных кадров с учетом запроса работодателя, задач государства и вызовов времени, — подчеркнула директор школы Маргарита Володина — В рамках партнерских договоренностей с Ростовской АЭС мы вместе будем заниматься ранней профориентацией ребят и их подготовкой для поступления в технические вузы с тем, чтобы через несколько лет они влились с семью специалистов крупнейшего энергетического предприятия региона Ростовской атомной станции».В новом корпусе школы, чье строительство завершилось к 1 сентябрю, будет учится 1600 школьников. Атомкласс поможет углубить знания, востребованные в атомной отрасли и подготовиться к получению профессии в рамках программы «Школа Росатома».—Атомная энергетика — одна из передовых отраслей атомной промышленности. И сегодня президент ставит перед нами амбициозные цели — увеличить к 2045 году долю атомной генерации в стране до 25 процентов. Это значит, нам в отрасли и на Ростовской АЭС нужны молодые высококвалифицированные инженеры, а такжеспециалисты сквозных компетенций. И мы благодарны, что школа чутко реагирует на вызовы и запросы времени и готова заниматься не только ранней профориентацией,но и усиленной подготовкой ребят, — отметила заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.Также она подчеркнула, что у них в свою очередь есть корпоративные программы и проекты в области профориентации, которые помогают растить смену — от первого класса до получения диплома в вузе. Через несколько лет они будут готовы принять ребят в семью донских атомщиков, предложить интересную и важную для страны работу, развитие и карьеру, спланированную на 30-40 лет вперёд.Подведения итогов и определения перспектив в сфере образования традиционно проводят 1 сентября. В 2025 году особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры и повышения престижа учительской деятельности.Современное оснащение для кабинетов основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) и труда (технологии) получат более 23 тысяч школ. На создание комфортной и безопасной среди для школьников направлены инвестиции.Одним из ключевых приоритетов нашего государства — диалог с молодежью. Работе с молодыми сотрудниками, школьниками и студентами уделяется большое внимание предприятий и организаций госсектора.Для подготовки молодых сотрудников и создания специальных образовательных программ Госкорпорация «Росатом» прилагает значительные усилия. Она заинтересована в получении школьниками качественного образования. Обучение становится современным, технологичным и увлекательным.Ростовская АЭС заботиться о своих будущих сотрудниках. Она расположена на берегу Цимлянского водохранилища. На станции эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000.В сутки выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет около 25 млн кВт-часов. Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70 процентов, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга — около 30 процентов.Региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев,Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей с общим населением более 27, входят в состав энергосистемы Юга России.В этом году российская атомная промышленность отмечает 80-летие. Специальный комитет по использованию атомной энергии был сформирован 20 августа 1945. Таким образом страна ответила на ядерную угрозу со стороны США. За четыре года было создано ядерное оружие.Мировым лидером и первопроходцем в мирном использовании атомной энергии был СССР. Первую в мире АЭС построили отечественные атомщики в 1954 году, а уже в 1959 был построен первый атомный ледокол.«Росатом» сегодня строит не только атомные электростанции, но и обеспечивают работу логистического каркаса Северного морского пути. Также он выпускает новыематериалы, разрабатывает и производит препараты для ядерной медицины.