Юрий Слюсарь: «Стратегия развития Дона должна менять жизнь людей к лучшему»

- Президент поддержал идею позиционирования Ростовской области как южной столицы России. Это признание нашего потенциала и роли, которую Ростовская область играет сегодня в политике, экономике и новой географии страны. Это большое доверие и большая ответственность. У сильного региона нет права и возможности жить по инерции. Нам необходимо быть на шаг впереди: отвечать на новые вызовы, необходимо учитывать новую реальность, в том числе новые национальные проекты, которые стартовали в этом году, - сообщил Юрий Слюсарь.

- Благодарю всех тех, кто принимал участие в этой интеллектуально насыщенной, сложной, непростой, но очень важной для развития области работе, - сказал глава донского региона.

Более тысячи участников из всех муниципалитетов Ростовской области приехали на региональный форум «Стратегия 2030» в Ростове. Мероприятие стартовало 4 сентября.Форум посвящен подведению предварительных итогов общественного обсуждения предложений по обновлению Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. Обсуждение проходило с участием экспертов и жителей в течение нескольких месяцев во всех городах и районах региона.Приветствуя участников форума, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил важность и своевременность проделанной работы. Он обозначил ее как попытку заглянуть за горизонт, увидеть те точки роста и факторы успеха, которые важно учитывать при принятии решений, направленных на развитие Ростовской области.Поднимая вопросы, которые властям Дона предстоит решить, он акцентировал, что главным ориентиром работы остается благополучие жителей.Широкое общественное обсуждение предложений по обновлению Стратегии развития региона до 2030 года началось благодаря инициативе врио губернатора весной текущего года. Юрий Слюсарь подчеркнул, что актуализировать документ необходимо вследствие начала реализации новых национальных проектов и для того, чтобы учесть в нем насущные вопросы, которые беспокоят дончан. Глава региона пригласил к участию в дискуссии экспертов и жителей. Стратегические сессии проходили в муниципалитетах Ростовской области в течение нескольких месяцев. За это время поступило более 16 тысяч предложений по самым разным сферам: социальной и градостроительной политике, экологии и вопросам общественного транспорта, подготовки квалифицированных кадров, поддержки промышленных и сельхозпредприятий и многим другим. А для сбора предложений в онлайн-формате работал сайт стратегия61.рф.Юрий Слюсарь поблагодарил всех жителей Дона и экспертов, которые участвовали в широком общественном обсуждении.