Жители Левенцовки жалуются на шум дороги, исходящий от Западной хорды

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В Ростове жители Левенцовки жалуются на шум, исходящий от проезжающих машин на Западной хорде. Об этом сообщают горожане в соцсетях.В сети появилось видео, на котором отчетливо слышен шум автомобилей, проезжающих по хорде. Несмотря на то, что дорогу оборудовали шумозащитными экранами, звук все равно слышен.Стоит отметить, что от шума страдают только жители домов, расположенных рядом с трассой. Однако популярность Западной хорды пока не так велика. Возможно, со временем ситуация изменится в худшую сторону.- Даже экраны не помогают от такого шума, - пишут пользователи.Напомним, что на строительство Западной хорды было выделено около 1,3 миллиарда рублей. Строительство откладывали и отменяли из-за проблем с документацией и поиском подрядчика. Изначально планировалось завершить строительство к концу 2023 года. Однако дорога была открыта только в октябре 2024 года.