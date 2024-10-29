В Ростове-на-Дону запустили движение по «Западной хорде»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал старт движению транспорта по новому пятикилометровому участку «Западной хорды». Мероприятие состоялось 29 октября.
За менее чем два года была возведена автодорога с четырьмя транспортными развязками, освещением, защитными противошумными экранами в жилых кварталах и мостом над железной дорогой. Строительство первого этапа «Западной хорды» осуществлялось за счет инфраструктурного бюджетного кредита.
Это позволит решить проблемы загруженности дороги в западной части Ростова-на-Дону, а также снизит напряженность на въезде в город со стороны Таганрога.
- Очевидно, что «Западная хорда» имеет не только серьезное значение для жителей Ростовской области, связи внутри региона, снижения количества транзитного транспорта, но и для связи с Донбассом, Новороссией, Краснодарским краем, — отметил Василий Голубев. — Это сложный участок, первый участок завершающего комплекса по созданию Ростовского транспортного кольца, но имеющий серьезное значение даже в той части, в которой он сегодня реализован. Строители качественно сделали эту дорогу. В целом поручение, которое давал Президент страны по реализации проектов, соединяющих регионы, улучшающих комфорт, в этой части уже сегодня выполнено. Но мы останавливаться не собираемся.
Губернатор Василий Голубев отметил, что благодаря началу движения на первом участке «Западной хорды» регион сделал еще один шаг к завершению Ростовского транспортного кольца, протяженность которого превышает 110 километров. Для достижения этой цели в сентябре 2024 года были завершены работы над двумя важными развязками на «Северном обходе» — «Щепкинской» и «Родионовской».
Кроме того, рядом с дорогой был установлен мемориал, посвященный участникам специальной военной операции.
- Второй этап «Западной хорды» еще более сложный — он несколько более протяженный. Важно, что есть в наличии проект. Мы сегодня работаем с Правительством Российской Федерации над реализацией этого проекта. Второй этап — это составляющая часть нашего общего большого проекта. Других целей, кроме как продолжения строительства и в конце концов завершения, у нас не существует», — подчеркнул губернатор Ростовской области.
Строительные работы продолжатся. На втором этапе будут возведены четыре эстакады и путепровода, три транспортные развязки и один надземный пешеходный переход, а также строительство магистральной улицы первого класса протяженностью 7,5 километров с четырьмя полосами движения.