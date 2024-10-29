В Ростове-на-Дону запустили движение по «Западной хорде»

Фото: Правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал старт движению транспорта по новому пятикилометровому участку «Западной хорды». Мероприятие состоялось 29 октября.За менее чем два года была возведена автодорога с четырьмя транспортными развязками, освещением, защитными противошумными экранами в жилых кварталах и мостом над железной дорогой. Строительство первого этапа «Западной хорды» осуществлялось за счет инфраструктурного бюджетного кредита.Это позволит решить проблемы загруженности дороги в западной части Ростова-на-Дону, а также снизит напряженность на въезде в город со стороны Таганрога.- Очевидно, что «Западная хорда» имеет не только серьезное значение для жителей Ростовской области, связи внутри региона, снижения количества транзитного транспорта, но и для связи с Донбассом, Новороссией, Краснодарским краем, — отметил Василий Голубев. — Это сложный участок, первый участок завершающего комплекса по созданию Ростовского транспортного кольца, но имеющий серьезное значение даже в той части, в которой он сегодня реализован. Строители качественно сделали эту дорогу. В целом поручение, которое давал Президент страны по реализации проектов, соединяющих регионы, улучшающих комфорт, в этой части уже сегодня выполнено. Но мы останавливаться не собираемся.Губернатор Василий Голубев отметил, что благодаря началу движения на первом участке «Западной хорды» регион сделал еще один шаг к завершению Ростовского транспортного кольца, протяженность которого превышает 110 километров. Для достижения этой цели в сентябре 2024 года были завершены работы над двумя важными развязками на «Северном обходе» — «Щепкинской» и «Родионовской».Кроме того, рядом с дорогой был установлен мемориал, посвященный участникам специальной военной операции.- Второй этап «Западной хорды» еще более сложный — он несколько более протяженный. Важно, что есть в наличии проект. Мы сегодня работаем с Правительством Российской Федерации над реализацией этого проекта. Второй этап — это составляющая часть нашего общего большого проекта. Других целей, кроме как продолжения строительства и в конце концов завершения, у нас не существует», — подчеркнул губернатор Ростовской области.Строительные работы продолжатся. На втором этапе будут возведены четыре эстакады и путепровода, три транспортные развязки и один надземный пешеходный переход, а также строительство магистральной улицы первого класса протяженностью 7,5 километров с четырьмя полосами движения.