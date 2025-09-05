Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За прошедшие сутки в Ростовской области ликвидировали 18 пожаров. Об этом сообщили в донском МЧС.Огнеборцы принимали участие в тушении восьми техногенных, а также 10 природных пожаров. Вдобавок огнеборцами были ликвидировании последствия 10 дорожно-транспортных происшествий.За сутки в тушении огня участвовало 216 пожарных на 54 единиц спецтехники.Спасатели также предупредили, что в пятницу, 5 сентября, прогнозируется пожароопасность пятого класса. Она ожидается местами в северо-восточных, северо-западных, центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье.