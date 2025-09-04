Юрий Слюсарь: Медицине Дона нужна неотложная помощь

фото: Правительство Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о мерах поддержки здравоохранения в донском регионе. Тема здравоохранения была затронута 4 сентября на форуме «Стратегия 2030» в Ростове.Врио губернатора рассказал, что именно тема здравоохранения звучала во время всех стратегических сессий, на которых жители города и эксперты озвучивали свои предложения и инициативы.— Как справедливо замечали участники (стратегических сессий), медицине сегодня самой нужна помощь. Иногда неотложная. Ситуация непростая, — отметил глава донского региона.Юрий Слюсарь сообщил, что в оперативном порядке работает программа «Поезд здоровья». Это мобильные медицинские бригады, состоящие из врачей различных узких специальностей. Они ездят по городам и районам Дона, в том числе и удаленным территориям, проводя приемы.Медицинские работники провели более 40 тысяч обследований и экстренно госпитализировали 500 пациентов с конца апреля. Врио губернатора поблагодарил специалистов, которые были задействованы в медицинских бригадах 24/7.- А мы продолжим бороться за каждого врача. Сохраним меры, которые показали свою эффективность. В первую очередь это субсидии на жильё для молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей. Сегодня эта программа компенсирует до 90% стоимости квартиры или дома, — сообщил Юрий Слюсарь. — С конца прошлого года врачи и фельдшеры "скорых", которые работают в специализированных БСМП, получают доплаты. Врачи — по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – по 30 тысяч. А с этого года ежемесячные надбавки предусмотрены и водителям "скорых".Глава региона рассказал, что будут строиться новые социально значимые объекты, а также проведут ремонт больниц и поликлиник на Дону. В качестве примера Юрий Слюсарь привел многофункциональный реабилитационный центр всероссийского уровня для участников СВО и тех, кто получили травмы на производстве. Он должен быть построен в Усть-Донецком районе в 2027 году. 12 миллиардов рублей выделяют на его создание из федерального бюджета.Обновить стратегию развития Ростовской области врио губернатора предложил весной в ходе отчета правительства региона перед депутатами Законодательного Собрания. Юрий Слюсарь отметил, что стратегия развития Ростовской области будет обновлена с учетом новых национальных проектов и запросов жителей.В течение лета в регионе прошло публичное обсуждение документа, по результатам которого было получено 16 тысяч предложений. Сейчас вся информация анализируется профильными ведомствами правительства.