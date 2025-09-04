Фото: СУ СК по Ростовской области

В Ростовской области сотрудницу архива задержали по подозрению в получении взятки. Было зафиксировано два инцидента, которые произошли в период с марта 2024-го по апрель 2025 года в поселке Веселом.По предварительной версии, фигурантка получила взятку от двух граждан. Они обратились к ней, чтобы увеличить свою пенсию. За деньги она вносила изменения в архивные документы — меняла стаж работы и трудовую деятельность. На мошеннических махинациях сотрудница заработала 240 тысяч рублей.Вскоре ее вычислили. Как уточнили в СУ СК по Ростовской области, в доме подозреваемой провели обыск. В результате поисков были обнаружены чужие трудовые книжки.Против женщины возбудили уголовное дело о взяточничестве. На текущий момент происходит выяснение всех обстоятельств случившегося. Вдобавок решается вопрос о временном ограничении свободы фигурантки на время расследования.