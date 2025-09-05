Фото: Дондей

На выходных в Ростове ожидается потепление до +26 градусов. Об этом сообщили в Гисметео.В субботу, 5 сентября, погода будет солнечная. К обеду столбики термометров покажут +19 градусов. Днем воздух прогреется до +25. До ночи погода будет малооблачная. После захода солнца температура понизится до +19 градусов. Сильного ветра, как и осадков, в этот день не предвидится.На следующий день утром ожидается потепление до +21 градуса. До полудня будет ясная погода, а затем небо незначительно затянется облаками. Воздух прогреется до +26, а к вечеру температура опустится до +21 градуса. В этот день сильного ветра не ожидается. Погода будет без осадков.