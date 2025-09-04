В лесах Ростова уберут аварийные деревья за 1,7 млн рублей

Фото: соцсети

В ростовских лесах планируют убрать сухие и аварийные деревья. Об этом говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок.Заказчиком выступает городское управление благоустройства и лесного хозяйства. Подрядчик должен будет спилить погибшие деревья, обрезать сухие, измельчить древесину и очистить территорию.Стоимость работ составит 1,7 млн рублей. Победителя тендера определят 12 сентября, а завершить работы он обязан до конца 2025 года.Напомним, в Ростове сухие деревья остаются серьёзной проблемой: после ливней они часто падают на автомобили и пешеходов. В лесных массивах эта угроза ещё выше из-за большого количества насаждений.