В лесах Ростова уберут аварийные деревья за 1,7 млн рублей

В ростовских лесах планируют убрать сухие и аварийные деревья. Об этом говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает городское управление благоустройства и лесного хозяйства. Подрядчик должен будет спилить погибшие деревья, обрезать сухие, измельчить древесину и очистить территорию.

Стоимость работ составит 1,7 млн рублей. Победителя тендера определят 12 сентября, а завершить работы он обязан до конца 2025 года.

Напомним, в Ростове сухие деревья остаются серьёзной проблемой: после ливней они часто падают на автомобили и пешеходов. В лесных массивах эта угроза ещё выше из-за большого количества насаждений.
Фото: соцсети
