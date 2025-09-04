Новости
В Ростовской области наказали владельца передвижного зоопарка «Леон» за плохое содержание животных

Россельхознадзор оштрафовал передвижной зоопарк «Леон» в Ростовской области за нарушение требований по уходу за животными и отсутствие лицензии.

Посетители неоднократно жаловались на плохое содержание питомцев в соцсетях. Ведомство решило проверить зоопарк. С 13 августа зоопарк начал работать в Морозовске. Проверить заведение удалось только 22 августа.

В ходе инспекции специалисты выявили нарушения обязательных стандартов ухода за животными. Кроме того, у владельца отсутствовала необходимая лицензия для ведения предпринимательской деятельности.

В итоге составлен административный протокол, а владельцу выдано предписание устранить все выявленные нарушения.
Фото: соцсети
