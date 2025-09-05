Новости
В ростовском СИЗО-1 пытались передать крупную партию сим-карт обвиняемому

В ростовском СИЗО-1 была предпринята попытка передачи крупной партии сим-карт обвиняемому. Инцидент произошел на улице Максима Горького.

3 сентября на имя одного из подследственных поступила посылка. В ходе осмотра содержимого сотрудники режимного учреждения выявили не разрешенные к передаче предметы - сим-карты, искусно укрытые внутри спортивного костюма.

После пересчета выяснилось, что общее число сим-карт достигает 45 единиц.

- В связи с данным происшествием проводится расследование, направленное на выявление лиц, причастных к организации передачи, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.
Фото: ГУФСИН по РО
