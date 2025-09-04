Фото: Соцсети

Живой нашли 15-летнюю школьницу, пропавшую в Ростове. О местонахождении Софии Д. не было информации с 3 сентября.Девочка-подросток проживает в Азове. Ранее уже были прецеденты с ее исчезновением. София не предупредила близких и ушла в неизвестном направлении. Родители проявили беспокойство и сообщили в полицию, а также обратились к волонтерам. Волонтеры вели поиски девочки в Ростове-на-Дону.На следующий день она была найдена живой. Где и с кем все это время была девочка, информация не сообщается.