В Ростовской области на содержание Западной хорды власти выделили 7 млн рублей

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области объявлен конкурс на выбор подрядчика для выполнения работ по содержанию первого этапа строительства Западной хорды. Стоимость работ составляет 7 миллионов рублей.Подрядчик должен будет поддерживать порядок на участке автомобильной дороги А-280 Ростов — Таганрог до моста через реку Дон. В его обязанности будет входить контроль за состоянием дороги, устранение повреждений, ликвидация несанкционированных съездов, очистка водоотводных канав и другие работы.Контракт будет заключен с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 ноября. Итоги определения поставщика будут подведены 20 декабря.Западная хорда является завершающим элементом Ростовского транспортного кольца. Первый этап трассы был открыт 29 октября. Протяженность дороги составляет около пяти километров. На трассе имеются четыре развязки и эстакада над железной дорогой.На строительство первого этапа Западной хорды было выделено около 1,3 миллиарда рублей. Работы неоднократно откладывались из-за проблем с документацией и поиска подрядчика.