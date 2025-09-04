Ученикам школы № 72 в Ростове приходится добираться на учебу по бездорожью

фото: Елена

В прошлом году свои двери открыла школа № 72 в Левенцовском микрорайоне. Инфраструктура начала стремительно развиваться, но никто не подумал об общественном транспорте.Елена, жительница ЖК в микрорайоне, обратилась с проблемой отсутствия прямого транспорта до учебного заведения. До школы ростовчанке с детьми приходится добираться полчаса.— Официально по адресу проживания дети относятся к школе № 72 в Левенцовском микрорайоне. Пешком путь до школы занимает 30 минут через поле по грунтовой дороге. Освещение и тротуары там отсутствуют, лишь часть прокатанной тропинки засыпана гравием, — жалуется женщина. — Осенью погода будет портиться, и все поле превратится в болото.Дети вынуждены ходить по бездорожью, ибо транспорта просто нет. Единственный автобус № 16а ходит нерегулярно.По словам ростовчанки, есть утренний дежурный автобус, который отправляется в 7:50. Но каждый раз он уезжает в разное время и невозможно не опоздать на учебу.Родителям приходится либо 30 минут пешком идти домой, либо ждать транспорт 40 минут после того, как они отвели детей в школу.— У меня есть младший ребенок, и все эти манипуляции я проделываю с коляской. В скором времени он пойдет на адаптацию в детский сад, который тоже находится по пути лишь одного автобуса № 16а. Придется просто промежуток времени сидеть на лавочке между садом и школой, потому что домой уехать нереально, — рассказывает местная жительница.Встревоженные родители просят разобраться с транспортным вопросом как можно скорее, до наступления холодов.