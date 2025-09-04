В Шахтах задержаны сотрудники ДПС по подозрению в получении взятки

Фото: DonDay

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД «Новочеркасское» подозреваются в получении взятки. 2 сентября во время службы они остановили водителя, нарушившего правила дорожного движения, и потребовали с него 30 тысяч рублей.Водитель согласился и снял сумму в банкомате, после чего передал деньги инспекторам. Затем мужчина обратился в полицию с заявлением.Полицейских задержали, по факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», сообщили в региональном СКР.Решается вопрос о мере пресечения.