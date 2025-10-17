В Ростове стоимость поезда на общественном транспорте может увеличится до 44 рублей

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону планируются изменения в системе общественного транспорта. Стоимость на проезд уже скоро увеличится. Ранее директор департамента транспорта Константин Лашенко сообщил о возможном пересмотре тарифа на одну поездку. Это связано с ростом расходов на топливо, запчасти, материалы и коммунальные услуги. Однако конкретные цифры увеличения пока не разглашаются.На встрече с местными жителями заместитель главы департамента экономики Алексей Гернес сообщил, что компания «Ростовпассажиртранс» назвала конкретную сумму. Планируется увеличение стоимости проезда до 44 рублей. Эти документы будут представлены на рассмотрение администрации в ближайшее время.Отметим, что транспортная компания обслуживает порядка 30 маршрутов в городе, включая самые популярные.Стоимость проезда в настоящее время составляет 39 рублей при оплате наличными, 36 рублей при использовании банковской карты и 34 рубля при применении транспортной карты. Эти тарифы остаются неизменными с ноября 2023 года.