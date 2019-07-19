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В Ростове стоимость проезда вырастет до 26 рублей

В Ростове стоимость проезда вырастет до 26 рублей
Фото: http://cheboksary.net.ru
В Ростове в ближайшее время подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы администрации города Алексей Логвиненко.

По данным Rostov.ru, цена проезда при оплате наличными составит 26 рублей, по безналичному расчету – 23 рубля. Новая цена начнёт действовать с 1 августа.

Добавим, что о грядущем повышении стоимости проезда ещё в марте говорил директор департамента транспорта Ростова Христофор Ершов. По словам чиновника, поводом к повышению станут рост цен на топливо и дополнительные расходы, которые приходится нести перевозчикам.

Напомним, последнее повышение цены проезда произошло менее года назад - в октябре 2017 года. Тогда стоимость одной поездки выросла до 24 рублей при оплате наличными и до 20 рублей по безналичному расчёту.

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