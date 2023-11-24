Стоимость проезда до ТЦ «Мега» подорожает до 39 рублей

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Стоимость проезда из Ростова до ТЦ «Мега» поднимут. Информацию об этом сообщил «Ростовский городской транспорт».Цена за проезд увеличится до 39 рублей, независимо от способа отплаты. Стоимость повысится 25 ноября. На сегодняшний день до «Меги» можно доехать за 30-32 рубля. Из-за того, что конечная остановка находится в Аксайском районе, маршрут считается муниципальным. Из-за этого тариф рассчитывался отдельно.Также проезд подорожал в некоторых городах области. Речь идет о Новочеркасске, Волгодонске, Таганроге, Шахтах и Ростове-на-Дону.Стоимость проезда с 25 ноября увеличится и в Ростове до 34-39 рублей. При оплате транспортной картой стоимость составит 34 рубля, банковской - 36 рублей, наличными - 39 рублей.