В Ростове сотни горожан начали свой день в темноте

Фото: ростов.ру

Часть центра Ростова осталась без электричества 17 декабря. Сотни горожан вынуждены были собираться на работу и учебу в потемках.Как сообщили в АО «Донэнерго», отключение света произошло в домах на улицах Большая Садовая, Согласия, Пушкинская и Максима Горького, а также в переулках Халтуринский, Братский и Доломановский.Причиной отключения стало технологическое нарушение в электросети. Вероятно, это связано с сильным ветром, скорость которого достигает 25 м/с. Вернуть свет в дома планируют к 10:00.Из-за урагана без света также остались сотни жителей Азовского района. Глава администрации сообщил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения.