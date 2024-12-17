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В Ростове сотни горожан начали свой день в темноте

В Ростове сотни горожан начали свой день в темноте
Часть центра Ростова осталась без электричества 17 декабря. Сотни горожан вынуждены были собираться на работу и учебу в потемках.

Как сообщили в АО «Донэнерго», отключение света произошло в домах на улицах Большая Садовая, Согласия, Пушкинская и Максима Горького, а также в переулках Халтуринский, Братский и Доломановский.

Причиной отключения стало технологическое нарушение в электросети. Вероятно, это связано с сильным ветром, скорость которого достигает 25 м/с. Вернуть свет в дома планируют к 10:00.

Из-за урагана без света также остались сотни жителей Азовского района. Глава администрации сообщил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения.
Фото: ростов.ру
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