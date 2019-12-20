В последние дни декабря сотни ростовчан останутся без света



Сотни жителей Ростова-на-Дону останутся без света в последнюю неделю декабря. Об этом сообщает «Донэнерго».



Электроэнергии с 10 до 17 часов не будет в домах 123-161 на проспекте Шолохова, 1-34 — на Новомосковской, 25-67 — на Полторацкого и 1-20 на на Просвещения.



В этот же день свет отключат на Вятской, Школьной, Горсоветской, переулке Клавишном, проспекте 40-летия Победы, Республиканской, Минераловодской, садовых товариществах «Радуга», «Луч» и «Декоративные культуры».



С 9 до 17 часов 25 декабря не будет энергии в домах с 31 по 41 на Российской, с 24 по 35 на 2-я Грамши и с 1 по 22 на улице Хмельницкого.

Отключения ожидаются на Вятской в домах №№ 65, 65/1, 67, 67/1, 67/2 и 67/3. На Казахской не будет света в домах с 20 по 42, на 2-й Киргизской — с 45 по 47, в переулке Сальском — с 1 по 27, Манычском — с 3 по 34, Медведицком — с 1 по 24, Донском — с 1 по 32.

В этот жен день подачу энергии прекратят на Портовой, Войкова, 2-й Яркий и 2-й Поселковый.



В четверг и пятницу 26 и 27 декабря в темноте будут сидеть жители улиц Сарьяна 41-я и 45-я Линии, а также переулка Кирилловского.

В «Донэнерго» сообщили, что свет отключают для проведения ремонта на оборудовании.