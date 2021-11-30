В конце рабочей недели сотни жителей Ростова останутся без света

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В конце рабочей недели ростовчан ожидает очередное отключение света. Без электричества останутся сотни тысячи горожан. Об этом сообщает Донэнерго. Обесточивание домов будет плановым, по причине техобслуживания.С 9 часов утра 3 декабря обесточены будут дома на следующих улицах: Восточная 2-20, 9-13, 31-37, 30-48, Максима Горького 206, 214, 243-245, Красноармейская 119, а также на проспекте Кировский 88-90.В график отключений вошли проспект 40 Лет Победы 96-246, улица Пахотная 1-127, 20-182, переулок Молочный 88-93, 64-68, улица Книжная 175, 175/69. Кроме того, света не будет в домах центральной части Ростова: переулок Семашко 48, 48А, 48Е, 50, 50А и Газетный 51, 59.Восстановят энергоснабжение вечером того же дня, примерно в 16 часов.