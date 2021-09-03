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В Ростове снимают второй сезон сериала «Чужая стая» с актером Дмитрием Ульяновым

В Ростове снимают второй сезон сериала «Чужая стая» с актером Дмитрием Ульяновым
Донская столица в очередной раз стала большой съемочной площадкой. В Ростове снимают продолжение криминального сериала «Чужая стая» с известным актером Дмитрием Ульяновым в главной роли.

Второй сезон станет логическим продолжением первого. В центре событий снова окажется оперативник Валера Шатров (Дмитрий Ульянов). На этот раз его ждут новые запутанные уголовные дела, разборки и передряги, в которые он будет встревать из-за своего сложного характера. Весь сюжет пока держится в тайне.

Однако уже известно, что это будет захватывающая история с настоящей спецоперацией по задержанию преступников с участием спецназа, стрельбой и яркими спецэффектами.

В роли бойцов спецназа выступили ребята из команды «Маски шоу Ростов». Экипированные в спецодежду, они задерживали преступников и сопровождали Шатрова на самые важные задания.

Кроме Дмитрия Ульянова, участие в сериале принимает актер сериала «СашаТаня» Шамиль Мухамедов, Малхаз Абуладзе, а также Владимир Виноградов. Также для съемок сериала привлекали местных артистов.

Точную дату выхода второго сезона сериала, а также количество серий, режиссер Александр Калугин не называет. Съемки в Ростове продлятся еще несколько месяцев.

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