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В Роcтовcкой облаcти снимают продолжение комедийного сериала «Соседи»

В Роcтовcкой облаcти снимают продолжение комедийного сериала «Соседи»
Четвертый сезон комедийного сериала «Соседи» снимают в донском хуторе Обуховка. Неотъемлемой частью картины стали и жители хутора, которые уже не первый раз принимают у себя в гостях актеров. Этот год не стал исключением, рассказали в администрации Елизаветинского сельского поселения.

Под атмосферу сюжетного хутора Колотилово прекрасно подходят донские курени и традиции. Съёмки прошли во Дворце культуры Дугино, в храме Преображения Господня, в здании администрации и даже в доме местной жительницы. Дом с вековой историей хотели продать, теперь же это главное место встречи актёров сериала.

По сюжету, летчик в отставке приезжает с женой в небольшой хутор, где мечтает построить дачу на западный манер, но сталкивается с непониманием соседей из глубинки. Сельчане хутора Колотилово начинают войну против чужаков и их нововведений.

В главных ролях: Евгений Сидихин, Елена Валюшкина, Владимир Тимофеев, Юлия Ауг, Александр Семчев и Константин Чепурин.

Премьера сериала состоится в 2021 году в эфире телеканала «Россия».

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