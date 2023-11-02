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Понтонный мост на Зеленый остров закроют 11 ноября

Понтонный мост на Зеленый остров закроют 11 ноября
В Ростове с 11 ноября понтонный мост на Зеленый остров будет закрыт. Об этом сообщили в городской мэрии.

Понтонный мост является единственной переправой на Зеленый остров. Причем конструкция сборная. Каждую осень ее разбирают и собирают обратно только в апреле-мае.

Несколько лет назад мост на Зеленый остров затонул. В результате отрезанными от города оказались десятки людей, которые приехали отдохнуть на острове. Идея сделать постоянный мост власти обсуждали несколько раз, однако решение так и не было принято.
Фото: Карты.
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