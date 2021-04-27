В Ростове понтонный мост на Зеленый остров будет открыт до майских праздников

В Ростове-на-Дону понтонный мост на Зеленый остров будет открыт до майских праздников. 27 апреля завершили последний этап наводки наплавного понтонного моста – поднятие апаррелли – элемента понтонного моста, соединяющего мост с береговым устоем. Поэтому все желающие смогут попасть на любимое место отдыха.Напомним, 4 ноября 2018 года несколько секций металлического моста затонули. Это был выходной день. Многие ростовчане отправились на Зелёный остров, чтобы отдохнуть на природе, однако обратно вернуться не смогли. Людей эвакуировали на лодках, а машины - спецтехникой.