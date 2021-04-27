Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове понтонный мост на Зеленый остров будет открыт до майских праздников

В Ростове понтонный мост на Зеленый остров будет открыт до майских праздников
В Ростове-на-Дону понтонный мост на Зеленый остров будет открыт до майских праздников. 27 апреля завершили последний этап наводки наплавного понтонного моста – поднятие апаррелли – элемента понтонного моста, соединяющего мост с береговым устоем. Поэтому все желающие смогут попасть на любимое место отдыха.

Напомним, 4 ноября 2018 года несколько секций металлического моста затонули. Это был выходной день. Многие ростовчане отправились на Зелёный остров, чтобы отдохнуть на природе, однако обратно вернуться не смогли. Людей эвакуировали на лодках, а машины - спецтехникой.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.