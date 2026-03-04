Фото: МПСО «Дельта»

В Ростовской области ищут без вести пропавшую в Перми 27-летнюю девушку. Местонахождение Людмилы Силиной неизвестно с 28 февраля.В тот день жительница вышла из дома в неизвестном направлении. Когда она не вернулась, ее родные забили тревогу. Близкие девушки обратились в полицию и к волонтерам.У пропавшей нормальное телосложение и рост 165 сантиметров. Людмила имеет голубые глаза и крашенные в блонд волосы.В день пропажи на девушке был двусторонний пуховик черный/бежевый, черная юбка, черные утепленные колготки, бежевую кофту и розовую шапку.Близкие Людмилы считают, что она может находится на территории Российской Федерации, в том числе и в Ростовской области.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Людмилы Силиной, сообщите по номеру 8 (800) 100-50-15.