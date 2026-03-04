В Ростовской области нашли мертвым пропавшего 50-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области нашли пропавшего мужчину из Новошахтинска. 50-летний Василий Киященко уехал на автобусе 19 января, вышел в районе Новая Соколовка и бесследно исчез.Волонтеры из разных городов искали Василия больше месяца. Особенно родные мужчины волновались из-за его проблем со здоровьем — волонтеры сообщали, что он нуждается в медицинской помощи.Увы, сбылись их худшие опасения. 4 марта волонтеры ДПО «Юг» объявили о завершении поисков. Мужчину нашли мертвым.